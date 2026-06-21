２０日午後０時５分頃、新潟県阿賀町豊実で、水戸市、会社員男性（６１）が川沿いの崖から滑落してけがをしたと知人から１１９番通報があった。男性は約４時間半後に県防災ヘリで救助されたが、搬送先の新潟市内の病院で死亡が確認された。県警津川署によると、男性は午前１０時頃、崖から約８０メートルほど転落したという。男性は知人男性と渓流釣りのために訪れ、川に降りようとした際に転落したとみられる。