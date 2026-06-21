横浜F・マリノスは21日、オーストラリア国籍のスティーブ・コリカ氏(53)が監督に就任することを発表した。また、ニュージーランド国籍のダニー・ヘイ氏(51)のヘッドコーチ就任も併せて報告している。コリカ氏はこれまでシドニーFCやオークランドFCを率い、数々のタイトルを獲得。オーストラリア・Aリーグ年間最優秀監督賞、PFA Aリーグ年間最優秀監督賞を受賞したこともある。横浜FMは今季のJ1百年構想リーグで13位。今月3日