FC大阪は20日、大分トリニータからFW伊佐耕平(34)が完全移籍で加入することを発表した。兵庫県出身の伊佐は、2014年に大阪体育大から大分へ加入。J3降格、そこからのJ2・J1復帰など、クラブ一筋で酸いも甘いも経験してきた。通算346試合に出場し、39ゴールを記録。34歳にして初めての移籍となる。以下、クラブ発表プロフィール&コメント●FW伊佐耕平(いさ・こうへい)■生年月日1991年11月23日(34歳)■出身地兵庫県■身長/