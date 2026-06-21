株式会社ＶＡＺとＴＷＩＮＰＬＡＮＥＴの共同プロデュースによる１１人組アイドルグループ「α＋（アルファプラス）」（あるぷす）が２０日、東京・ＺｅｐｐＳｈｉｎｊｕｋｕ（ＴＯＫＹＯ）で初のファンミーティング「ＷｈｏｉｓｔｈｅＬｅａｄｅｒ？」を開催した。２月のデビューから４カ月、まだ未完成ながらも「α＋」の“今”を詰め込んだイベントとなった。夏らしい花柄をあしらった新衣装のお披露目や、５日に