「ロッキーズ−パイレーツ」（２０日、デンバー）ロッキーズの菅野智之が不運な形で先制を許した。初回先頭のホルウィッツを、初球で三塁ファウルフライに打ち取ったと思われた。平凡なフライだったが、これを三塁・カストロが目測をあやまってグラブに当てながら落球してしまう。すると、カウント２ボール１ストライクからの４球目を完璧に捉えられ、右翼席へ先頭打者本塁打を浴びた。昨季のサイ・ヤング賞のスキーンズ