元巨人投手でメジャーでも活躍した上原浩治氏（51）が21日、TBS系「サンデーモーニング」（日曜前8・00）に出演。プロ野球・楽天の新監督に前ロッテ監督の吉井理人氏（61）が就任したことについてコメントした。プロ野球“史上初”となったシーズン途中での外部招へい。契約年数は非公表だが複数年契約とみられる。監督就任会見に同席した三木谷浩史オーナーは「中長期的な契約。勝者のメンタリティーを埋め込んでほしい」など