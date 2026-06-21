「FIFAワールドカップ2026 北中米大会」で日本時間20日に行われた「トルコvsパラグアイ」で、新ルールが適用され、反響を集めている。【動画】W杯「新ルール適用」1発退場のシーン同試合中、パラグアイのMFミゲル・アルミロンにレッドカードが提示され、「1発退場」となった。トルコの選手に対し、口を手で覆って発言した行為が、差別的とみなされたDAZNは、公式YouTubeでこの場面を「これも新ルールなんです」と紹介した。