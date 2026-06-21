◇ナ・リーグロッキーズ―パイレーツ（2026年6月20日デンバー）ロッキーズの菅野智之投手（36）が20日（日本時間21日）、本拠でのパイレーツ戦に先発。初回、不運な形で先制点を失った。一昨年の新人王、さらに昨年はサイ・ヤング賞を受賞したパイレーツの“怪物”スキーンズとの投げ合いとなった一戦。菅野は立ち上がりに先制点を失った。初回、先頭のホルウィッツを初球で三塁ファウルゾーンへの飛球に打ち取った。し