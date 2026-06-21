何千万もの楽曲が収録されたデータセットがAIトレーニングに利用されていると、The Atlanticが報じています。中には著作権で保護されている楽曲や、AIのトレーニングに利用するにはライセンス契約が必要な楽曲も存在すると指摘されました。The Millions of Songs Mashed Into AI-Generated Music - The Atlantichttps://www.theatlantic.com/technology/2026/06/ai-music-generators-suno-google-udio/687485/The Atlantic created