7月3日より上演されるスーパー歌舞伎『もののけ姫』のキャラクタービジュアルが公開。特別チラシと入場者プレゼントの配布も発表された。【写真】スーパー歌舞伎『もののけ姫』アシタカ＆サン＆エボシ御前のキャラビジュアル1986年の第1作『ヤマトタケル』初演から40周年を迎えるスーパー歌舞伎の次なる作品は、スタジオジブリ『もののけ姫』。宮崎駿が原作、脚本、監督を務め、自然と人間の物語を描いた不朽の名作アニメをダ