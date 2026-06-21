◆米大リーグフィリーズ―メッツ（２０日、米ペンシルベニア州フィラデルフィア＝シチズンズバンクパーク）フィリーズのブライス・ハーパー内野手（３３）が２０日（日本時間２１日）、本拠地・メッツ戦に「３番・一塁」でスタメン出場し、サイクル安打を達成した。今季のメジャーリーグでは１５日（同１６日）のクローアームストロング（カブス）に続いて２人目となった。ハーパーは、初回の１打席目に右中間へ１６号先制ソ