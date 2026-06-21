女流棋士の渡部愛女流四段が２１日、Ｘを更新し、第１子出産を報告した。渡部は「我が家に新しい家族が増えました。無事に生まれてきてくれたことに感謝です」と投稿。「女流棋士としても母としても成長できるよう日々頑張ります」とし、「（休場期間あけの）８月から対局や仕事も復帰予定です」と改めて発表した。夫で棋士の野月浩貴八段も渡部のＸをリポストし「家にいる時間も多いので、渡部の産後回復と睡眠を確保できる