◆サッカー北中米Ｗ杯▽１次リーグＦ組日本ーチュニジア（２１日、モンテレイ競技場）オランダ戦の“本田節”解説で話題を呼んだサッカー元日本代表ＭＦ本田圭佑が日本代表運命の一戦・チュニジア戦を前に自身のインスタグラムを更新。勝利は「マスト」と断言した。２１日にリール動画をアップすると「１２ある（１次）リーグの中、８チームしか３位で（決勝トーナメントに）入らないんで。どう考えても勝ち点４はマスト。４