ＴＢＳ系「サンデーモーニング」（日曜・午前８時）は２１日、開催中のサッカーＷ杯北中米大会について報じた。スポーツコーナーには“ご意見番”として元メジャーリーガーの上原浩治さん、サッカー元日本代表の田中マルクス闘莉王さん、スポーツジャーナリストの中西哲夫さんがスタジオ出演した。司会の膳場貴子アナウンサーは「上原さんは気になったプレーはありましたか？」と質問。上原さんは「メッシがハットトリックし