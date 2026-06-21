北中米W杯で対戦したエクアドルのベカセッセ監督に注目が集まっている北中米ワールドカップ（W杯）でエクアドル代表はキュラソー代表と対戦。この試合で、エクアドルを率いるセバスティアン・ベカセッセ監督が金髪ロン毛の風貌で登場し、SNS上では「エクアドルの監督かっこいいな」「監督がガチイケメン」と大きな話題を呼んでいる。45歳のベカセッセ監督は、その特徴的な長い金髪をなびかせる独自のスタイルで指揮を執り、ピ