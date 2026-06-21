福岡が北嶋秀朗氏のトップチームコーチ就任を発表したアビスパ福岡は6月20日、クリアソン新宿（JFL）で指揮をとっていた北嶋秀朗氏が、2026-27シーズンよりトップチームのコーチに就任することになったと発表した。突然の入閣の知らせに、SNS上では「これは驚いた！」と反響を呼んでいる。現在48歳の北嶋氏は現役時代に市立船橋高校から柏レイソル、清水エスパルス、ロアッソ熊本でプレーした経歴を持つ。引退後は熊本のトップ