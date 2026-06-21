愛媛が奈良から田村翔太を完全移籍で獲得した愛媛FCは6月20日、奈良クラブよりFW田村翔太が完全移籍にて加入することとなったと発表した。特別大会で驚異的な得点数を記録したストライカーの補強に、SNS上では「信じられない！」「ヤバいの来てた！」と大きな反響を呼んでいる。1995年生まれで現在31歳の田村は、四日市中央工高から湘南ベルマーレへ加入。その後、福島ユナイテッドFC、ロアッソ熊本、鈴鹿ポイントゲッターズ、