米国とイランの終戦覚書締結後初の対面交渉が21日にスイスで開かれる。イランの核計画廃棄と対イラン制裁解除、ホルムズ海峡問題をめぐる本格的な駆け引きが始まる見通しだ。米国交渉団を率いるバンス副大統領はイランとの交渉に参加するため20日にメリーランド州のアンドルーズ合同基地を出発した。スイスに向かう前に記者らと会ったバンス副大統領は、最近イスラエルとレバノンの武装勢力ヒズボラとの武力衝突状況と関連し、「報