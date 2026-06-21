イスラエルが19日にレバノンの武装勢力ヒズボラと停戦を合意した翌日にレバノン南部を再び攻撃し5人が死亡したという外信報道が出てきた。ロイター通信などはレバノン国営NAA通信を引用しイスラエル軍が停戦発表数時間後の20日午前に戦闘機とドローンを利用してレバノン南部ナバティエを空爆したと伝えた。今回の攻撃によりアラブ・サリムで3人が死亡したほか、ディール・ザハラニで1人が死亡した。ドゥウェイルではドローンがバイ