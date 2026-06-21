2027年に歌手デビュー55周年を迎える郷ひろみさん（本名・原武裕美）。第一線で活躍してきた陰には、今年1月に亡くなった母・原武輝代さんの存在があった。【画像】郷ひろみさんと母・輝代さん郷ひろみさんのデビューは、1971年の春、映画のオーディションに自応募したことがきっかけだった。しかし、オーディション直前に郷ひろみさんが怖じ気づいていると、母から思いがけない“叱咤”を受けたという。あっと驚くデビュー秘