元TOKIOの松岡昌宏（49）が21日放送のNACK5「松岡昌宏の彩り埼先端」（日曜前7・00）に出演。福岡空港のラウンジで1980年代の漫才ブームを牽引した大物芸人との遭遇を明かす場面があった。プライベートで名古屋、京都、下関、福岡と新幹線での盛りだくさんな1週間の旅を楽しんだことを明かした松岡。帰りは飛行機を利用すべく、福岡空港に向かうも、「ちょっと飛行機が遅延したんですよ、1時間」と説明した。「仕方ないなと