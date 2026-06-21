今国会での憲法改正議論で、衆院と参院の進み具合に差が生じている。衆院憲法審査会はほぼ毎週開かれ、緊急事態条項に関する議論が深まりを見せているが、参院憲法審は半分程度にとどまっている。早期の憲法改正発議には、少数与党の参院での合意形成がカギを握ることになりそうだ。（中山潤）与党ペース「今国会の議論はこれまで以上に活発化した。緊急事態条項は非常に大事だが、９条の議論も活性化するようやっていきたい」