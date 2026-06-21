オランダ戦を終えた日本代表の第2戦はチュニジア戦。会場は事前合宿を行ったメキシコ・モンテレイだ。【写真】「スターなのに謙虚」「誰に対しても親切」メキシコ人記者がそろって名前をあげた「好きな日本人選手」を見るそのモンテレイでの日本代表の合宿は、地元ニュースでは注目の的だった。日本が初練習を行った6月3日、筆者が現地で乗ったUberのラジオでも日本代表合宿関連のニュースが流れており、運転手も興味津々だっ