ジェイアール東海バスとジェイアールバス関東、京成バス千葉セントラルは、夜行バス「ファンタジアなごや号」で、7月1日にダイヤ改正を実施する。4列シートの車両で運行する1往復を東京ディズニーシーへ新たに乗り入れる。さらに段階的払い戻し手数料を導入し、普通運賃は最大30％、割引運賃は最大50％とする。従来は最大20％としていた。さらに、2017年4月から提供している「エクスプレス会員割引」を、6月30日をもって終了する。