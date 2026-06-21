6月16日、ロシア・モスクワ州で大きなエンジン音とともに、黒い物体が建物に向かってまっすぐ飛んでいくと、大きな音を立てて爆発した。【映像】最大規模のドローン攻撃の様子（複数カット）ウクライナはモスクワに対して、ここ数年で最大規模となるドローン攻撃を行い、複数の建物が被害に遭っている。ドローン攻撃でビルが崩れる様子6月18日に撮影された映像では、大量の煙や、黒く焦げた建物が見えている。そして、大きな