よく見る奇妙な夢をAIに診断させたらどうなるのか。ビジネス心理コンサルタントの佐々木正悟さんは「解析内容を完全に鵜呑みできないが、心当たりのある指摘もあり、自分との対話につながり、睡眠の質アップで大幅な疲労回復につながった」という――。※本稿は、佐々木正悟『人生が変わる自分時間の使い方』（フォレスト出版）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／PonyWang※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／P