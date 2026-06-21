急速に進むインフレで生活に困窮する人がいる一方で、投資でボロ儲けし資産を激増させている人もいる。新著『プアジャパン』を上梓した作家の橘玲さんは「何もしないでいたら、生きているだけで貧乏になる。この『インフレ世界』でどのように家計の富を守り、増やしていくかをみなさんと一緒に考えていきたい」という――。※本稿は、橘玲『プアジャパンインフレ世界を生き抜く資本戦略』（プレジデント社）の一部を再編集したも