食べ過ぎを止めるにはどうしたら良いのか。同志社大学生命医科学部アンチエイジングリサーチセンターの米井嘉一さんは「動物性脂肪をとり過ぎると、脳が満足感を得にくくなり、脂っこいものを求め続ける状態になる。いわば『満足できない脳』がつくられてしまう」という――。（第2回）※本稿は、米井嘉一『食べて若返る！』（さくら舎）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.com／kuppa_rock※写真はイメージです - 写真＝iS