脳科学者の成田奈緒子先生が、子どもの「論理力」を育む方法を教えます。■手取り足取り教えすぎないよう注意体を使った遊びは「失敗が当たり前」です。最初からうまくいくことはほとんどありません。その中で、「さっきはこうだったから、次はこうしてみよう」という思考が生まれます。この試行錯誤の積み重ねこそが、論理力の原点です。その遊びに親御さんが一緒に参加すること自体はまったく問題ありません。むしろすてきなこと