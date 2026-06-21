スマートフォンや携帯電話は通信機器であるはずなのに、私は音声通話に使うことがほとんどない。あまりに電話をしないため、呼称に対しての罪悪感にかられて「ケイタイ」と呼んでいるような気がする。掌（てのひら）サイズの薄い板を「ケイタイ」し、何に使うかといえば、家族や友人とのメッセージのやりとり、ネットでの調べもの、ＳＮＳの閲覧や投稿、たまに飛行機や観劇といった電子チケットの購入、そして、写真の撮影だ。