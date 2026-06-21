81歳の女性の老後生活は不安に包まれていた。主な原因は同居する53歳長男の存在。自分が他界した後、わが子はどうなるのか。そんなタイミングで降ってわいた「棚ボタ」。一気に問題がクリアし視界が晴れるはずが、そうはいかなかった。一体母子に何があったのか――。写真＝iStock.com／LSOphoto※写真はイメージです - 写真＝iStock.com／LSOphoto■貯蓄2500万円は400万円台まで減った今回取り上げるのは、神奈川県在住の高田家（