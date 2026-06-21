各地のこだわりの書店を訪ねる連載「本屋は生きている」。今回は兵庫の「たびたび書店」へ。出版社勤務、教員、介護スタッフと多様な職業を経験した店主が開いたお店。旅や社会が見える本、ケアの本……。本と飲み物を介して会話が生まれる場になっています。（文・写真：朴順梨）担当編集・よっしーがいなくなった。これで2度目だが、前回と大きく違うのは期限付きではなく、本当に移動（異動ではない）してしまったのだ。