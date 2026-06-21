自分好きで、やや積極性にかけるＯ型男性。彼らのハートを射止めるには、いくらかわいらしく振る舞っても、待ちの姿勢ではいけません。Ｏ型男性に対して、こちらから効果的にアプローチするための具体策をご紹介します。【１】付き合っても束縛しない女性であることをアピールする。自分の世界を大切にするＯ型男性にとって、恋愛に振りまわされることは、かなりのストレスです。せっかく築いた良い関係を崩さないためにも、「付き