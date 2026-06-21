一般的に、結婚相手を選ぶ条件として「マザコンじゃないこと」を挙げる女性は多いもの。では、具体的にマザコン男子のどんな部分が結婚の障壁になっているのでしょうか。そこで今回は、10代から20代の独身女性に聞いたアンケートを参考に「『マザコン男子』が結婚相手に選ばれない理由」をご紹介します。【１】そもそも「マザコン」というだけで恋愛対象外になりがちだから「具体的にどうというよりマザコン自体が気持ち悪い」（20