笠岡警察署 6月21日午前0時15分ごろ、パトカーに追跡されていた普通乗用車が、笠岡自動車学校(笠岡市十番町)のブロック塀に衝突し、車を運転していた広島県福山市の建設作業員の男(47)が、酒気帯び運転の疑いで逮捕されました。 警察によりますと、「飲酒運転をするかもしれない人がいる」と第三者から110番通報がありました。駆けつけた警察官が車に停止するよう呼び掛けましたが、約1km逃走したということです。