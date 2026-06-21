◆米大リーグドジャース―オリオールズ（２０日、米カリフォリニア州ロサンゼルス＝ドジャースタジアム）オリオールズのＣ・アルバーナス監督が２０日（日本時間２１日）、昨季の対戦でチームがノーヒッターを食らいかけた“天敵”山本由伸投手（２７）への警戒をあらわにした。昨年９月６日（同７日）には山本から９回２死まで１本の安打も打てなかったが、そこから奇跡の逆転サヨナラ勝ちを収めたオリオールズ。今季から監