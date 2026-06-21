西武は２０日、来年２月２７日と２８日に、台湾・台北市の台北ドームで、日台交流試合「ＳＥＩＢＵＬＩＯＮＳＴＡＩＷＡＮＳＥＲＩＥＳ―ＬＥＧＥＮＤＳＧＡＭＥ―」を開催すると発表した。今季から林安可外野手がプレーするのを契機として、台湾でのライオンズへの関心が盛り上がりを見せていることから実施されることになった。西武ではこれまで郭泰源氏を始め許銘傑氏、呉念庭氏など数多くの台湾選手が所属したほか