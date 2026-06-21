歌舞伎俳優の市川團子、中村壱太郎、中村時蔵らが出演するスーパー歌舞伎「もののけ姫」（７月３日〜８月２３日）のメインビジュアルが２１日、初公開された。宮粼駿監督のアニメ映画「もののけ姫」（１９９７年）を、壮大なスペクタクルとダイナミックな演出で魅了するスーパー歌舞伎に。團子が呪いをかけられた少年・アシタカ、壱太郎が山犬に育てられた少女・サン、時蔵がタタラ場を統率するリーダー・エボシ御前を演