◆米大リーグロッキーズ―パイレーツ（２０日、米コロラド州デンバー＝クアーズフィールド）ロッキーズ・菅野智之投手（３６）が２０日（日本時間２１日）、本拠地・パイレーツ戦に先発し、いきなり先頭打者本塁打を浴びて先取点を献上した。初回は先頭のホルウィッツに対し、初球を打たせて三塁側ファウルゾーンへ力ないフライが飛んだが、三塁手のカストロがまさかの落球。いきなり不運に見舞われた。するとカウント２ボー