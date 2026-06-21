巨人や米大リーグで活躍した上原浩治氏が２１日、ＴＢＳ系「サンデーモーニング」に生出演。キャスターを務める膳場貴子アナウンサーのつぶやきに、クレームをつける一幕があった。ドジャースの大谷翔平投手が１７日のレイズ戦に先発し、６回４失点で７勝目を挙げたが、利き手の中指のマメがつぶれて出血するアクシデントに見舞われた。膳場アナが「大谷さんが手から出血してましたけど、大丈夫なんですか？」と尋ねると、上