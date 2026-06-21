【サウサンプトン（米ニューヨーク州）共同】男子ゴルフのメジャー第3戦、全米オープン選手権は20日、ニューヨーク州サウサンプトンのシネコックヒルズGC（パー70）で第3ラウンドが行われ、11位でスタートした久常涼は3バーディー、4ボギー、1ダブルボギーの73で回り、通算3オーバーの213で17位に後退した。松山英樹は77と崩れ、通算11オーバーの65位。70で回ったウィンダム・クラーク（米国）が通算7アンダーで首位を守った。