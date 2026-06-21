双子の赤ちゃんを育てている滋賀県守山市の女性が、育児に追われる日常を漫画にしてインスタグラムに投稿している。同時に泣いたり、それぞれ別の方向へハイハイしたりと、双子ならではのドタバタの一方、周りに親切にしてもらったエピソードも描く。「大変なのはうちだけではないんだと、クスッと笑ってもらえたら」と創作に励んでいる。【漫画】双子育児の奮闘ぶりを描いた「メェメェさん（ヤギ）」高市有希さん（32）で、昨