歌手の倖田來未さんがインスタグラムを更新。長かった髪をバッサリと切ったことを報告した。【写真】「息子が断髪式してくれました笑笑」長髪バッサリ…ヘアカット中の倖田來未さん倖田さんは「髪の毛切りにヘアー担当のまっちゃんが家に来てくれていたのですが、結構伸びたなーって話なって、断髪式みたいなりまして、息子が断髪式してくれました笑笑」とコメント。写真には倖田さんのロングヘアにハサミを入れる息子さんの姿や、