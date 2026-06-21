さらに迫力あるスタイルへ2026年5月22日、ホンダは新型コンパクトEV「Super-ONE（スーパーワン）」を発売しました。5ドアハッチバックの実用性とスポーツカーならではの走りの楽しさを融合させた新世代コンパクトスポーツEVとして注目を集める同モデルですが、発売と同時にM-TECが「無限」ブランドの専用エアロパーツを発表。よりアグレッシブなスタイルへカスタマイズできるとして話題となっています。【画像】超カッコいい！