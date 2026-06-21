私はサトコ。夫と中学生の娘モエと家族3人で暮らしています。私の実家は隣の県にあり、70代の両親が住んでいます。このたび母の退院が決まったので、私は姉のメグミと弟のタクヤと3きょうだいで実家に集まることにしました。タクヤの「俺は長男だから特別扱いされるべき」という態度に、私はいつも不快な思いをさせられています。でも今回集まる目的は、母のお祝いのためだから……。そう思いながら実家に行くと、すでに姉が到着し