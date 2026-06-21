1000万回超の動画を複数生んでいる、シングルファザーのえむとしさん（40）。20年のキャリアを積んだ一流パティシエでもある彼は2年前、青森県ののどかな町に移住した。都会の“芸術品のようなスイーツ”が通用しない中で、あえて“バズらなくていい”と言い切る理由とは？（前後編の後編） 【画像】えむとしさんが考案した『おがわら湖プリン』 1000万再生のバズりよりも嬉しいこと シングルファザーのえむ