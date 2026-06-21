5歳の息子が生まれて初めてコーラを飲むショート動画が1900万回以上再生されるなど、シングルファザーYouTuberとして活躍するえむとしさん（40）。発信されるほっこりとした日常が好評で注目を集める中、2年前に東京から青森へ移住している。柔らかな空気感や華やかな数字だけではわからない、男親によるワンオペ育児のハードな現実と孤独、そして発達障害グレーゾーンといわれた息子との向き