お笑いコンビ「素晴らしき人生」のりょうちゃんさん（37）は身長148cmという体格ゆえ、「小さいころからいじめに直面してきた」と明かす。近年はテレビ番組などでドッキリを仕掛けられる芸人に対して「かわいそう」といった声が上がることもあるが、本人はそれをどう受け止めているのか。 【写真】中学時代のりょうちゃんさん 学生時代の「いじめ」の対応策、お笑い芸人になって気づいた「イジり」と「いじめ」の境界線