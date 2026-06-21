2024年限りでツアーから撤退した上田桃子や、2025年のプロテストに合格した藤本愛菜、千田萌花らが所属する「チーム辻村」。そのチームを率いるプロコーチ・辻村明志氏に、正しいグリップについてじっくり話を聞いた。【連続写真】マキロイのグリップに注目！ 右手の親指が人差し指を追い越していない、理想の形◇◇◇今回は本題から入ります。とにかくボクが気になっているのは、グリップが汚いアマチュアが多いことです。「