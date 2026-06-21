＜全米オープン3日目◇20日◇シネコック・ヒルズGC（ニューヨーク州）◇7440ヤード・パー70＞海外メジャー第3戦の「全米オープン」は、第3ラウンドが終了した。【写真】注目！ 松山英樹のインパクト後の顔の向き日本勢は2人が決勝ラウンドに進出した。11位で迎えた大会初出場の久常涼は、5番でバーディを先行するも、6番で約2メートルのパットを外しボギー。12番パー4では50センチを外してダブルボギーなど、苦しい展開が続いた